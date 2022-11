PROGRAMA ESPECIAL - FINAL TEMPORADA 4

Las lágrimas de emoción de los protagonistas de ‘Allí abajo’ en el rodaje del final de la cuarta temporada

Los protagonistas de 'Allí Abajo' no solo se despiden de sus personajes al final de la temporada, sino también de los compañeros con los que han compartido muchas horas de trabajo. Es imposible no soltar una lágrima al ver todo lo que este reparto se quiere. ¡Ellos nos dejan actuaciones memorables que sin duda no olvidaremos!