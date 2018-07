"Aurresku y azahar" por @gerardotc

En el siguiente capítulo, parece ser que Carmen e Iñaki se quieren impresionar mutuamente regalándose algo muy especial. Pobrecillos. Carmen ha decidido bailarle a Iñaki un aurresku con la ayuda de Koldo. Una sevillana bailando un aurresku es, para que nos hagamos una idea, como Nacho Duato con piernas ortopédicas o Messi jugando al fútbol con botas de esquí. Lo que Carmen le tiene preparado a Iñaki no es un regalo. Es otra cosa, no sé qué nombre tiene, pero regalo no.

Iñaki, por su parte, ha decidido prepararle a Carmen un plato con azahar, la flor del naranjo, un elemento muy romántico y andaluz, pero no sé si comestible. Los defensores de la cocina innovadora dirán que sí, que las flores se comen y están deliciosas, pero yo el otro día vi a unos señores del Ayuntamiento con mascarillas echándole un líquido a unos naranjos.

Y para colmo la flor de azahar que Iñaki necesita para su plato se encuentra en el palacio de Dueñas de Sevilla, que para quien no lo sepa es donde vivía la Duquesa de Alba. Ahí hay perros que muerden y señores, con patillas y escopeta probablemente, que no te lo van a poner sencillo. No sé, Iñaki. Allá tú, chico. Aquí hemos venido a jugar, eso está claro, pero igual te la podías llevar a comer unas tapas, una de caballa con pimientos, un montadito de jamón con queso y te quitas de problemas.

Y tú Carmen, en lugar de arriesgar vértebras fundamentales para tu movilidad dando saltos descoordinados, podrías comprarle en Amazon un CD de gente que sepa bailar bien el aurresku. Ahí venden de todo. Hay profesionales de pegar saltos aurresku. Los he visto en la tele bailando para recibir en Euskadi a gente importante. Hay profesionales que cobran por hacer ese baile, porque lo hacen bien. Igual no es lo tuyo, Carmen, no sé.

Llamadme poco romántico si queréis, no me importa, pero es que a este ritmo vais a lastimaros. Deberíais tener más cuidado. Trabajáis en un hospital los dos. Quiero decir, veis accidentados a diario por hacer el gilip** Sí, ya, en casa del herrero cuchara de palo, vale, pero no inconsciencia. El viernes espero no tener que decir os lo dije.