Iñaki se plantea seriamente volver al norte

AVANCE CAPÍTULO 4 DE 'ALLÍ ABAJO' | ALLÍ ARRIBA

Iñaki se aburre en el hospital, no sabe qué hacer con tanto tiempo muerto. A eso se une que Antxon le dice que hay una plaza en el restaurante de Arzak y que Rober le come la oreja para que se vuelva a sus cosillas en el Norte, que Maritxu está aquí muy bien atendida. Iñaki se plantea volver muy seriamente, total, aquí no está haciendo nada de provecho. Esta noche, nuevo capítulo de 'Allí Abajo' a las 22:30 horas en Antena 3.