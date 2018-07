Miren regresa a casa para sorpresa de Bego y Sabino

esta noche capítulo 2 'el regreso de la hija pródiga'

Miren se presenta por sorpresa en casa de sus padres. Bego y Sabino no dan crédito al inesperado regreso de su hija pródiga y no pararán no pararán de presumir de ella claro que, ya lo dice el refrán, "no es oro todo lo que reluce". Aunque de momento, para Sabino y Bego, sí. Esta noche, segundo capítulo de 'Allí Abajo' en Antena 3.