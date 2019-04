MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 7: 'LA PELÍCULA'

Fanny y Robert no han empezado con muy buen pie. La actitud de la actriz ha alejado a Robert y no quiere saber nada de ella, pero deciden empezar de nuevo: "Yo no soy así, si me dejas te lo demuestro". La tensión sexual entre ellos aumenta, se dejan llevar y se besan hasta que Maribel aparece. ¿Qué pensará de ellos?