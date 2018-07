No sólo pasarás miedo: 7 películas de terror que también te harán llorar

Hay películas de terror que aparte de hacerte gritar del miedo también consiguen hacerte llorar. Puede ser porque el final sea muy triste, porque alguna escena sea muy emotiva o simplemente porque necesitas exteriorizar tu miedo de otra forma. Sea como sea, seguro que con alguna película de miedo te ha pasado. Y si no, no te preocupes porque aquí te traemos una lista de 7 películas que te harán llorar:

1.'El sexto sentido'

'El sexto sentido' es un referente en el mundo cinematográfico. Se considera una de las mejores películas de terror. En la cinta hay una escena en la que el joven Cole (Haley Joel Osment) le revela a su madre Lynn (Toni Collette) que no solo puede ver personas muertas, sino que también ha tenido conversaciones con la madre de Lynn.

Si logras pasar esa escena de la película sin necesitar una caja de pañuelos, enhorabuena, pero ojo, que la cinta aún tiene otra oportunidad de hacerte llorar: en el final cuando el psicólogo Malcolm Crowe (Bruce Willis) se da cuenta de que él mismo es un fantasma y tiene que despedirse de su mujer... Seguro que de pensarlo te dan ganas de llorar.

"En ocasiones veo muertos" es una de las frases míticas de la gran pantalla | Seestrena.com

2. 'Cementerio de animales'

La familia Creed claramente no había visto 'Poltergeist' cuando compraron su casa o hubieran sabido que no era una buena idea vivir en la parte de arriba de un cementerio o, en este caso, tener uno al acecho en el fondo del jardín.

Aun así, eso seguro que no es lo que te hizo llorar, sino el momento en que la familia juega en los campos cercanos al cementerio y el niño pequeño Gage se escapa con su cometa. Y claro, viene un camión y... Si no la has visto te imaginas el resto. Además, después se ven imágenes del pequeño en tiempos felices y es un momento muy emotivo. ¡Ojo, que ahora están preparando un remake!

Miko Hughes en 'Cementerio de animales' | seestrena.com

3. 'Los otros'

Nicole Kidman hizo un gran papel como Grace en 'Los otros'. Interpretó a una madre que se escondió junto a sus dos hijos en una casa abandonada con tres raros sirvientes después de la Segunda Guerra Mundial. En esta película de Alejandro Amenábar se nos muestra en todo momento la angustia de la madre acerca de la extraña enfermedad que tienen sus hijos: rechazan completamente la luz del sol.

Sin embargo, si has visto 'El sexto sentido' posiblemente te darías cuenta del giro en la trama, ya que al final de la cinta vemos cómo el personaje de Kidman se da cuenta de que, ella y sus hijos, realmente no están siendo perseguidos por unos fantasmas, sino que es ella la fantasma: Grace mató a los niños cuando el dolor y el aislamiento se apoderaron de ella después de que su esposo fuera declarado desaparecido.

Vivir rodeado de muertos y a oscuras provocó que Kidman tuviera una piel muy pálida | seestrena.com

4. 'El orfanato'

J. A. Bayona tiene la capacidad de hacer películas que, sean del género que sean, nos emocionen de alguna manera. Lo consiguió con 'Un monstruo viene a verme' y con 'Lo imposible', sin embargo también consiguió hacernos llorar con 'El orfanato'. La historia de esta película se centra en Laura (interpretada por Belén Rueda), que regresa, junto a su esposo y su hijo Simón, al orfanato donde vivió cuando era niña. Allí descubre que muchos huérfanos fueron asesinados después de la muerte accidental de un niño, pero eso va a más.

El momento concreto en que seguro que se te escapó alguna lagrimilla es cuando Laura se da cuenta de que ella misma ha causado la muerte de su propio hijo desaparecido. Y el final te atrapará, ya que la protagonista se quita la vida para poder estar con Simón y los demás niños para siempre.

Belén Rueda y Roger Príncep en 'El Orfanato' | Agencias

5. 'La niebla'

Los fans de la novela de Stephen King se indignaron cuando Frank Darabont, director de la adaptación cinematográfica de la novela homónima, cambió el final. Sin embargo, se considera una de las escenas finales más trágicas del mundo del cine.

Seguro que si has visto esta película sabrás de qué escena hablamos, ya que es difícil no llorar. Se trata de la escena en la que David (Thomas Jane), su hijo pequeño y otros tres intentan escapar de la niebla misteriosa y de las criaturas que se esconden detrás de ella. Para ello se esconden en un automóvil, pero claro, se quedan sin gasolina... Al darse cuenta de que ese era el final para ellos, el grupo hizo un pacto y sonaron cuatro disparos, dejando a todos muertos menos a David. Devastado porque no le quedan balas, sale del coche y justo la niebla se disipa, revelando camiones del ejército llenos de supervivientes y soldados. Si solo hubiera esperado dos minutos más...

Fotograma de 'La niebla' | seestrena.com

6. 'Soy leyenda'

En 'Soy leyenda', Will Smith es uno de los únicos supervivientes de un virus que te mata o te convierte en un mutante y está tratando de encontrar una cura. Su único compañero vivo es Sam, el adorable pastor alemán, pero cuando el perro es mordido e infectado... Smith trata de salvarle inyectándole su suero pero no funciona.

Smith abraza a Sam por última vez, sabiendo que tiene que matarlo y ahí es cuando todos deberíamos romper a llorar, porque es para hacerlo.

'Soy leyenda' | seestrena.com

7. 'La escalera de Jacob'

En 'La escalera de Jacob', Tim Robbins interpreta a Jacob, el veterano de Vietnam que experimenta alucinaciones de su difunto hijo Gabe, así como también tiene recuerdos de la guerra y los fatales acontecimientos que vivió. Pero después sabemos que realmente Jacob fue herido de muerte en Vietnam y toda la película son imágenes de situaciones que quiere vivir, hasta que finalmente regresa a su casa y es recibido por su hijo Gabe, quien lo lleva escaleras arriba hacia una luz brillante.