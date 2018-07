Hollywood sí que sabe vivir del cuento

Hollywood se ha dejado seducir por los cuentos infantiles de toda la vida. 'Caperucita Roja', 'Blancanieves', 'Hansel y Gretel', 'Juan y las habichuelas mágicas' o 'La bella durmiente', son algunos de los proyectos que saltarán a la gran pantalla.

Pero la historia será completamente diferente. Nada de dulces y tiernas princesas, ni de niños obedientes, ni de malos que no lo son tanto... Ahora los protagonistas son vengadores, no temen a nada y se atreven con todo. Si a ello le añadimos que son guapos, con éxito y nuevas estrellas emergentes en el mundo del cine, el resultado final puede ser un taquillazo.

Una de las primeras adaptaciones en llegar será 'Caperucita Roja'. La sexy Amanda Seyfried será la que encarnará el papel de la joven. Pero nada de abuelitas ni de lobos que hablan. Ahora la protagonista se enfrenta a un trío amoroso y el lobo no es un animal, es un hombre lobo que tiene atemorizada a la aldea. ¿Qué hará la chica de rojo para acabar con el monstruo?

Otros cuentos que llegarán próximamente a las salas de cine serán 'Hansel y Gretel' y 'Juan y las habichuelas mágicas'.

El primero comienza por trasladar la historia quince años después. Los hermanos que se pierden en el bosque no son unos inofensivos niños, están ya creciditos. Jeremy Renner y Gemma Arterton no temen a las brujas, si no que se dedican a cazarlas.

En el segundo, Juan será Ewan McGregor. Bajo el título de 'Jack y el asesino gigante' podemos imaginar que la trama será completamente diferente a la que conocemos. Empezando porque la película estará dirigida por Bryan Singer, director de filmes como 'X-Men' y 'Superman', suponemos que lo de escalar una planta y enfrentarse a un gigante vendrá cargado de mucha más acción y efectos sociales.

Las nuevas princesas de Hollywood

Las adaptaciones más conocidas de cuentos como 'Blancanieves' y 'La bella durmiente', las conocemos gracias a Disney. Bellas, dóciles y destinadas a un futuro desalentador sobreviven cantando, bailando y esperando a su príncipe azul. Pero ahora, las princesas son de carne y hueso.

Por el momento, serán dos las 'Blancanieves' que veremos en la gran pantalla. Por un lado, Kristen Stewart protagonizará 'Blancanieves y el cazador', que tendrá a Charlize Theron como malvada reina. En esta historia, el cazador será su protector y mentor.

Por el otro, Lily Collins, hija del conocido cantante Phil Collins, encarnaría el mismo papel aunque en una versión más oscura del cuento. No habrá enanitos danzarines, si no que serán ladronzuelos. Tendrá el título de 'Los hermanos Grimm: Blancanieves'y a Julia Roberts su máxima contrincante en el trono por ser la más bella.

El último cuento en incorporarse a la lista ha sido 'La bella durmiente'. La jovencísima Hailee Steinfeld será la 'Aurora' de carne y hueso. Tras el éxito conseguido en 'Valor de ley', no es estraña que los estudios se la rifen.