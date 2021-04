Whoopi Goldberg habla sobre el momento en el que ganó su Oscar por 'Ghost' hace 30 años

En marzo de 1991 Whoopi Goldberg hizo historia en los Premios Oscar al hacerse con el premio a Mejor Actriz de Reparto, un galardón que no recaía en una mujer de color desde hacía 50 años. Antes, Hattie McDaniel fue la primera persona negra en ganar un Oscar en 1940 por 'Lo que el viento se llevó'.

Whoopi Goldberg se lo llevó por su genial interpretación de Oda Mae Brown en la película de 1990 'Ghost' protagonizada por Demi Moore y Patrick Swayze.

Ahora, la actriz ha recordado en una entrevista para 'Variety' el momento en el que Denzel Washington abre el sobre y lee su nombre como la ganadora del premio por el 30 aniversario. "Estaba realmente bien", afirma. "Mi pelo estaba genial. El vestido era bonito".

Whoopi Goldberg como Oda Mae Brown en 'Ghost' | Paramount Pictures

Para la ocasión Goldberg llevó un vestido negro de lentejuelas del diseñador Nolan Miller: "No podía lucir glamorosa como otras personas lucen glamorosas. No era delgada y no era una mujer blanca, así que tuve que encontrar mi propio estilo".

La intérprete estuvo acompañada en este momento tan importante por su hermano y su hija: "Mi hermano, que ya no está con nosotros [Clyde Johnson murió en 2015], fue genial verlo a él ya mi hija [Alex]", recuerda. "Estaba feliz de estar allí, sacar el discurso en el camino y salir del escenario".

Aunque su madre no quiso asistir por no ver su decepción por si no se llevaba el Oscar. Algo que ya pasó en el año 1986 cuando fue nominada por primera vez por su papel en 'El color púrpura'.

"Mi mamá no quiso venir porque sintió que llegó al primero y no quería que la viera decepcionada o molesta", afirma. "Y luego gané, y fue como, 'Por supuesto, el día en que no viniste'".

Así fue su discurso

Whoopi Goldberg comenta que "no quería maldecir" el momento. "Solo pensé, 'Tienes que entrar en esto sin ninguna expectativa, y que pase lo que tenga que pasar'".

Entonces Woopi se convierte en la ganadora y así fue su discurso: "Desde que era un niña quería esto".

"Quiero agradecer a todos los que hacen películas. Vengo de Nueva York. Cuando era niña, vivía en las películas y ustedes eran las personas a las que miraba. Ustedes son las personas que me hicieron querer ser actriz. Estoy tan orgullosa de estar aquí. Estoy orgullosa de ser actriz y seguiré actuando".

