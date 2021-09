Las aventuras del Dios del Trueno comenzaban hace mucho tiempo llenas de grandes promesas. Una de ellas eran Los Tres Guerreros de Asgard que aparecieron en la segunda entrega de 'Thor', 'El Mundo Oscuro', y todo parecía indicar que serían personajes importantes en el MCU. De hecho el propio Zachary Levi, quien interpretó a Fandral tras coger el testigo de Josh Dallas, también pensaba lo mismo.

Pero según explica el actor de 'Shazam' se le prometió algo que, por desgracia, al final quedó en nada: "Para ser honesto, he visto la primera y no creo que Los Tres Guerreros de Asgard se usaran muy bien. Yo recuerdo que pregunté, 'Entonces, ¿Vais a usar a estos tipos'. Y ellos me dijeron, 'Oh, no, vamos a usar a Los Tres Guerreros de Asgard mucho en 'Thor: El mundo oscuro'. Mucho, sí. Vas a estar muy ocupado'. Y por ello firmé", dice en The Direct.

Zachary Levi en 'Thor: El mundo oscuro' | Marvel Studios

Y continúa contando: "Y luego yo no tenía mucho que hacer, ¿sabes? Y realmente no tenía nada que hacer en la tercera película. Sabía que iba a morir en la tercera. Pero no sabía que iba a morir sin haber dicho nada. Incluso las frases que me dieron las iban a quitar... incluso si no moría, seguramente iban a eliminarme de la existencia y no importaba, ¿a quién pretendo engañar?".

Para terminar, Zachary explica: "Mi personaje murió en el Universo de Marvel... pero he resucitado en el universo de DC. Y no soy capaz de expresar con palabras lo increíblemente guay que ha sido esto y lo agradecido que estoy por ello".

Zachary Levi está deseando darle un "puñetazo en la cara" a Dwayne Johnson

A pesar de haber vivido una etapa algo decepcionante durante su participación en el MCU, el universo de superhéroes no se acaba en Marvel. Zachary Levi ahora es la estrella de 'Shazam' y prepara la secuela, y desde entonces ha entrado de nuevo en el mundo de los superpoderes.

Zachary está encantado y no puede ocultar su emoción al hablar de posibilidades dentro del mundo de DC en el cine. De hecho Levi ha contado que le encantaría estar con Dwayne Johnson, quien trabaja en 'Black Adam', aunque puede que no de la forma que imaginamos: "Me encantaría darle un puñetazo a La Roca en la cara… sería un sueño. Como honestamente… Todas esas cosas están muy por encima de mi nivel salarial".

Y termina: "No tengo idea de cómo se repartirán todas estas cosas en última instancia. Sé que es un hombre muy ocupado y muy exitoso. Una vez más, está muy ocupado haciendo otras películas. Entonces, no sé si va a haber algo así ni cuándo. ¡Eso espero! Dado el cómic y el canon y todo eso, creo que sería un fastidio si 'Shazam!' y 'Black Adam' no tuvieran al menos una reunión, sea la que sea. Ya sabes, simplemente aparece y ponte el traje".

