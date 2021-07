Dwayne Johnson se ríe de los comentarios de Vin Diesel sobre su mala relación

Desde el 2016, la relación entre Vin Diesel y Dwayne Johnson ha pasado por numerosos altibajos. Todo comenzó cuando 'La Roca' escribía el siguiente tuit para posteriormente borrarlo: "Algunos se comportan como hombres firmes y verdaderos profesionales, mientras que otros no lo hacen. Los que no lo hacen son demasiado cobardes para hacer algo al respecto". Las palabras parecían hablar directamente sobre Vin Diesel puesto que era el productor principal de la película que estaban rodando juntos.

Hace poco, Vin Diesel confesó en una entrevista haber sido muy duro con la interpretación de Dwayne ya que quería que ofreciese su mejor versión para representar a Hobbs. "Mi enfoque en ese momento fue que tenía que dar mucho amor duro para ayudar a llevar esa actuación donde tenía que estar", comenzó diciendo. Puedes ver sus declaraciones al completo en el vídeo de arriba.

"Como productor, dije: 'Vale, vamos a traer a Dwayne Johnson, que está ligado con la lucha libre, y vamos a forzar este mundo cinematográfico, a la audiencia, a considerar a este personaje como alguien a quién no conoces'. Y Hobbs te golpea como una tonelada de ladrillos", concluía Vin Diesel en su entrevista en Men's Health con motivo del estreno de 'Fast and Furious 9'.

Ahora, Dwayne Johnson ha querido contestar a su compañero de reparto en la saga de 'Fast and Furious' de forma tan tajante que ha declarado no volver a participar en las últimas entregas de la saga.

Johnson también ha admitido haberse reído mucho de los comentarios de su antiguo co-protagonista: "Me reí, y me reí mucho", ha confesado ahora a The Hollywood Reporter. "Creo que todo el mundo se rio de eso. Y lo dejaré así porque les he deseado lo mejor".

"Les deseo lo mejor en 'Fast and Furious 9', y les deseo la mejor de las suertes en 'Fast and Furious 10' y 'Fast and Furious 11' y el resto de las películas de 'Fast & Furious' que hagan sin mí".

