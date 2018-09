'X-Men: Dark Phoenix': El personaje de Jessica Chastain no es el villano que creías

Tras el impactante tráiler de 'X-Men: Dark Phoenix' los fans no parar de hacer teorías sobre lo que podremos ver en el film. La última está relacionada entorno al enigmático personaje que interpretará Jessica Chastain en la cinta.

La actriz ha sido presentada con una imagen que transmite frialdad y soberbia. ¿Será finalmente pájaro de Muerte? ¿Algún miembro de la Guardia Imperial Shi'Ar? La respuesta solo la tiene su director, Simon Kinberg.

Durante una entrevista para el medio IGN el cineasta ha desmentido que Chastain vaya a ser Jason Wyngarde (Mente Maestra), la teoría de la mayoría de los fans. Para los que no lo sepáis, este villano debutó en 1964 y tuvo un papel crucial en los cómics de la saga 'Fénix Oscura', gracias a su poder de manipular la percepción de sus víctimas. Parece ser que la intérprete no tendrá mucho que ver con este villano, al menos, hasta cierto punto: "Puedo decir que el personaje de Jessica no es Mente Maestra, pero si que emplea elementos de cómo Mente Maestra manipula a Jean Grey (Sophie Turner)", señala Kinberg.

El director insiste en que el personaje de Chastain es de origen extraterrestre y que "tiene elementos de unos cuantos personajes de los cómics".

Aunque tendremos que esperar a que se estrene la cinta para descubrir cómo será la villana de Chastain, Sophie Turner ha dado unas pistas a IGN sobre la relación que tendrán ambas en el filme: "Es muy interesante y no quiero hablar mucho sobre eso, pero básicamente el personaje de Jessica está muy interesado en este poder que he adquirido y esta fuerza cósmica que tengo. Ella tiene sus propias intenciones, quiere usar esos poderes. Me educa de una forma que me hace confiar en ella".

'X-Men: Fénix Oscura' llegará a los cines el 14 de febrero de 2019.