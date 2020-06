Will Smith ha protagonizado una de sus entrevistas más sinceras a su mujer Jada Pinkett Smith a través de su programa 'Red Table Talk'. El actor de 'Independence day' habló sin tapujos sobre una de las partes más desconocidas de su vida, la separación de su primera mujer Sheree Zampino.

Smith y Zampino se casaron en 1992, año en el que nació su primer hijo Trey Smith. Pero tres años después el matrimonio se separaba protagonizando un divorcio que ha día de hoy sigue afectando al actor.

"Me han lastimado mucho en mi vida adulta, pero no creo que nada me haya afectado tanto como divorciarme de la madre de mi hijo de dos años. Me separé y me encontré con que si un hombre no es un gran esposo, pierde sus derechos parentales", explica.

"Soy mucho mejor padre que marido", puntualiza. Y es que Smith ha revelado, entre lágrimas, que durante mucho tiempo su relación con Trey no fue fácil tras el divorcio: "Con Sheree y con Trey ese fue un momento muy difícil. El divorcio ha sido el mayor de mis fracasos".

"Lo traje a casa, lo pusimos en la cuna y sentí un terror absoluto. Pensé, soy totalmente responsable de esta vida. No podía dejar de ir a mirarlo y comprobar que estuviera bien. Lloré mucho, de hecho, ahora estoy llorando", relata así el nacimiento de Trey.

Will Smith continúa hablando de la relación con su hijo y cómo ha evolucionado hasta ahora. Puedes verlo en el vídeo de arriba.

