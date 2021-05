"Sé que no estoy solo": El vulnerable mensaje de Ryan Reynolds sobre su lucha con la ansiedad

Ryan Reynolds es uno de los actores más queridos de Hollywood, en gran parte gracias a su espontánea personalidad y loco sentido del humor con el que tiene acostumbrados a sus seguidores.

Sin embargo, el intérprete y su mujer Blake Lively son también dos de las figuras públicas más solidarias y comprometidas con causas sociales, y a menudo hacen millonarias donaciones y forman parte de asociaciones para ayudar a niños desfavorecidos o a bancos de alimentos.

Pero una de las luchas más importantes para Reynolds es también la suya propia con la salud mental. Así, ahora el actor ha publicado un honesto mensaje donde se sincera sobre su lucha con la ansiedad y la importancia de eliminar de una vez por todas el estigma alrededor de estas enfermedades mentales.

"Mayo casi ha acabado. Y además es el Mes de la Concienciación sobre la Salud Mental. Lo que me lleva a esto", comienza escribiendo el actor.

"Una de las razones por las que publico esto tan tarde es que me agendo demasiadas cosas y cosas importantes se me escapan. Y una de las razones por las que me agendo demasiadas cosas es mi colega de toda la vida, la ansiedad", confiesa.

"Sé que no estoy solo y más importante, a todos aquellos como yo que agendan demasiado, piensan demasiado, trabajan demasiado, se preocupan demasiado y todo demasiado, por favor sabed que no estáis solos. No hablamos suficiente sobre la salud mental y no hacemos suficiente para eliminar el estigma sobre hablar de ello. Pero, como con este post, más vale tarde que nunca, espero...", termina diciendo en una imagen solo con sus palabras.

El apoyo de Hugh Jackman

Su post ha tenido una gran acogida y en solo unas horas ya cuenta con miles de comentarios agradeciendo al actor que arroje luz sobre estos temas y que dé ejemplo contanto su propia experiencia.

Uno de los mensajes de apoyo que ha recibido ha sido de su amigo (y falso enemigo de trolleos) Hugh Jackman:

"Compañero, tu honestidad no solo es valiente, sino que estoy seguro de que ayudará a muchos otros que también sufren ansiedad. ¡Bien por ti!", le escribe.

