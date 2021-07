El actor Stephen Dorff ha incendiado las redes con sus palabras sobre cómo piensa que está la industria del cine actualmente. El intérprete, que en los últimos años hemos visto en proyectos como 'Embattled', 'True Detective' o 'Deputy' ha dado su opinión sobre Hollywood y en especial las películas de superhéroes.

Sobre los Premios Oscar, declara en Independent: "Este año los Oscar han sido la cosa más vergonzosa que he visto en mi vida. Mi negocio se está convirtiendo en un gran show".

Y continúa: "Hay actores que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Hay cineastas que tampoco tienen ni idea de lo que están haciendo. Todos estamos como en pequeñas cajas con todas estas plataformas. Televisión, cine... ahora todo es como un gran bodrio, un revoltijo de contenido".

Stephen también ha comentado lo que opina sobre la nueva película de Marvel 'Viuda Negra': "Aún sigo buscando algo bueno, porque no quiero estar en 'Viuda Negra'. Me parece basura. Parece un videojuego mal hecho. Me avergüenza esta gente". Parece que el actor se ha olvidado de sus orígenes en Marvel y la película 'Blade', en la que interpretaba a Deacon Frost.

Stephen Dorff en 'True Detective' | HBO

Y concretando sobre Scarlett Johansson, añade: "¡Estoy avergonzado por Scarlett! Estoy seguro de que le han pagado unos cinco o siete millones de dólares, pero me da vergüenza".

"Yo no quiero estar en este tipo de películas. De verdad que no quiero. Yo encontraré a un director que pueda ser el siguiente Kubrick y actuaré para él", afirma.

Al final de la entrevista el actor también bromea sobre su vida personal: "No tengo una familia todavía y tampoco tengo a cinco ex mujeres a las que tenga que pagar una pensión. De momento solo tengo que lidiar conmigo mismo".

