¿Veremos a Lucius Malfoy en la secuela de 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos'?

Corren buenos tiempos para los fans de Harry Potter, eso es innegable. Además de la obra de teatro que actualmente se representa en el West End londinense, 'Harry Potter y el legado maldito', 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos', la nueva franquicia de la saga centrada en el magizoólogo Newt Scamander, nos promete grandes momentos en el futuro.

Sobre esta nueva saga precisamente tiene que ver esta noticia, y es que durante la promoción de 'La cura del bienestar', la nueva película de Gore Verbinski, en la que participa Jason Isaacs, al que todos recordamos como el malvado padre de Draco Malfoy, Cinemablend le ha preguntado al actor si cree que su personaje podría salir en 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos', y esto es lo que ha dicho al respecto:

"¿Lucius? No, no creo que volváis a verlo. Pero no quiere decir eso que yo no estuviera interesado en volver, obviamente".

Sería ciertamente una pena que los fans perdiéramos la oportunidad de ver el origen de este diabólico personaje, y poder llegar a conocer de donde nace tanta maldad.

