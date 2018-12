'Vengadores 4': Se desvela el nombre del chasquido de Thanos

Hasta ahora, nos habíamos referido al gesto con el que Thanos se había cargado a medio universo en 'Vengadores: Infinity War' como lo que era, un simple chasquido. El villano interpretado por Josh Brolin, consiguió en la tercera entrega de la saga, cumplir su propósito y, gracias al Guantelete del Infinito, quitarse de en medio al 50% de la población, sin librarse, una parte importante del equipo de superhéroes del Universo Cinematográfico de Marvel.

Ahora, en medio de tanta expectación por cualquier avance, noticia o filtración de 'Vengadores 4', el chasquido de Thanos ha sido bautizado, y su nombre, podría ser la clave del título de 'Vengadores 4'. Según el libro oficial de Marvel, 'The Cosmic Quest Volume Two: Aftermath', escrito por Brandon T. Snider, que arranca tras la devastación provocada por Thanos, el nombre de este gesto mortal sería "The Decimation", traducido a "La Aniquilación" o " El Diezmo" en español.

Los habitantes del planeta se refieren con ese nombre al momento de la catástrofe, que en el libro, es el doctor Erik Selveig, Stellan Skarsgård en la ficción, el encargado de investigar por qué ocurrió.

Según el portal informativo ScreenRant, "The Decimation" ha sido extraído directamente de los cómics, de la serie 'Dinastía de M'. Entre las primeras apuestas por cuál sería el nombre de 'Vengadores 4', uno de los más sonados fue el de 'Annihilation', otra forma de decir "aniquilación" en inglés. Con esta nueva revelación, es lógico pensar que la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel podría recibir el nombre de su catastrófico antecedente, "The Decimation".