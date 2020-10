Tráiler de 'Hillbilly, una elegía rural' de Ron Howard: Amy Adams viene a por su Oscar

El primer vistazo a 'Hillbilly: Una elegía rural', que acaba de lanzar su primer tráiler, promete un despliegue interpretativo para el recuerdo con el dúo de Amy Adams y Glenn Close en su máximo esplendor. Ambas actrices han sido nominadas a los Oscar en numerosas ocasiones pero nunca se han llevado la estatuilla, y esta parece una firme candidata a conquistar por fin los premios.

La cinta del cineasta Ron Howard es un drama sobre una familia de clase trabajadora en la región de los montes Apalaches de Estados Unidos. Una madre y una hija luchan por encontrar trabajo y criar a su familia multigeneracional.

'Hillbilly: Una elegía rural' está basada en las memorias 'Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis' y se estrenará en Netflix el próximo 24 de noviembre.

Gabriel Basso, Haley Bennett, Freida Pinto, Bo Hopkins y Owen Asztalos completan el reparto.

Seguro que te interesa

Primer tráiler de 'The 355', con Penélope Cruz y Jessica Chastain en un thriller de espías