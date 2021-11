Tom Holland confiesa su preocupación en su relación con Zendaya: "No queríamos hacerlo"

Tom Holland le ha concedido una entrevista a GQ y ha aprovechado para sincerarse sobre muchos aspectos de su vida. El actor ha hablado sobre su próxima cinta, 'SpiderMan: Sin camino a casa', y ha mencionado a Zendaya, su pareja ficticia en la película y también en la vida real. La revista también recoge una declaración de la actriz de 'Dune' en la que admira el trabajo de su pareja: "Cada vez que lo he visto trabajar, lo hace al 150 por ciento. Es increíble verlo".

Antes de ser novios, ambos actores ya eran amigos pues llevan años compartiendo rodaje en la saga de 'SpiderMan'. Durante la producción Tom encontró compañía en actores de su edad, en particular en sus coprotagonistas Jacob Batalon y Zendaya. Sin embargo, parece que Zendaya es la que, sin duda, más le ha marcado: "Tenerla en mi vida fue fundamental para mi cordura. Es tan buena que es un modelo a seguir para los chicos y chicas jóvenes. Cuando alguien se acerca, en plan '¿Me haces una foto?', nunca es un mal momento para ella. Mientras que mi reacción inicial era: '¿Por qué me hablas? Déjame en paz'", admite la estrella ante cómo manejaba él éxito.

Tom Holland, Jacob Batalon y Zendaya | Marvel

Zendaya también le ha enseñado que la fama también es un trabajo. Por ello, Tom Holland aprendió a sonreír para cada foto, a abrazar a cada fan, a hacer los meet and greet en Disneyland y a estar siempre en marcha. El actor menciona un ejemplo en el que se enfrentó a uno de estos momentos que conlleva la fama. Hace poco estaba paseando por Londres cuando un grupo de chicos empezó a seguirle y a hacerle fotos: "Había pasado algo en mi vida y me había puesto de muy mal humor. Sólo intentaba mantener la calma, me di la vuelta y les dije que se perdieran".

Pero después de andar unos metros, Holland se dio la vuelta y les pidió perdón: "Tengo que recordarme a mí mismo que ser SpiderMan es una responsabilidad mayor que tener un trabajo. Hay niños por ahí que son víctimas de bullying en el colegio, que no encajan, y SpiderMan es su maldito hombre de confianza, ¿sabes? Y en este momento yo soy ese tipo", añade.

La relación de Tom Holland y Zendaya

Ya habían rumores circulando durante el rodaje de la cinta que sugerían que Tom y Zendaya estaban juntos. Los fans estaban obsesionados con la posibilidad de que la pareja estuviera junta. Sin embargo, ha sido este verano cuando surgieron unas fotos en las que ambos aparecen besándose en un coche. Evidentemente, estas fotos confirmaban los rumores.

Tom ha hablado desde el corazón para comentar cómo es llevar su relación en el punto de mira: "Una de las desventajas de nuestra fama es que la privacidad ya no está realmente bajo nuestro control, y un momento que crees que es entre dos personas que se quieren mucho es ahora un momento que se comparte con todo el mundo".

"Siempre me he empeñado en mantener mi vida privada, porque comparto gran parte de mi vida con el mundo. En cierto modo nos sentimos despojados de nuestra privacidad", admite. Durante la entrevista le dicen: "No estabas dispuesto a hablar de ello", a lo que él responde: "No creo que se trate de no estar preparados. Es que no queríamos hacerlo".

Con el nuevo estreno de su película Holland sabe que pronto estará en una gira de prensa mundial, enfrentándose a un sinfín de preguntas al respecto: "No es una conversación que pueda tener sin ella. La respeto demasiado como para decir… Esta no es mi historia. Es nuestra historia. Y hablaremos de ella cuando estemos preparados para hablar de ella juntos".

La revista también ha recogido otra declaración de Zendaya sobre el tema en cuestión: "Fue bastante extraño, raro, confuso e invasivo. El mismo sentimiento [que ambos compartimos] es simplemente que cuando realmente amas y te preocupas por alguien, algunos momentos o cosas, desearías que fueran tuyos… Creo que amar a alguien es algo sagrado, especial y algo que quieres tratar, atravesar, experimentar y disfrutar entre las dos personas que se aman".

Hemos podido ver qué la pareja está pasando por un muy buen momento. Ambos se elogian y se alegran mutuamente el uno por el otro en redes sociales. Tom y Zendaya se han convertido en la pareja favorito del momento e incluso les han bautizado con el nombre de 'Tomdaya'. El romance de los actores está en pleno apogeo justo a tiempo para el estreno de 'SpiderMan: Sin camino a casa' que se estrenará el 17 de diciembre en cines.

Seguro que te interesa:

La reacción de Zendaya cuando Timothée Chalamet le vacila confesando su amor por Tom Holland