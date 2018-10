Tom Hiddleston confiesa que su escena favorita dentro del Universo de Marvel fue improvisada

Tom Hiddleston, famoso por interpretar a Loki en la saga 'Thor', ha confesado que su escena favorita dentro del Universo de Marvel fue fruto de la improvisación. Y es que, durante el rodaje de una película son muchos los factores que afectan a la grabación e ideas que en un principio no estaban en el guion acaban siendo algunos de los momentos más memorables de la cinta. Algo que es posible debido al talento de sus compañeros y al buen ambiente de trabajo que hay en el equipo.

Así, Hiddleston ha revelado la escena que siempre recordará junto a Chris Hemsworth durante su vista en la ACE Comic Con: "Creo que la que tiene su propia vida después de la película es la de 'Busca ayuda'" comentó Hiddleston sobre una escena de Loki y Thor en la que suben en un ascensor en 'Thor: Ragnarok'.

"Se nos ocurrió aquel mismo día la idea de que fuese un truco que Thor y Loki solían usar como un juego cuando eran niños y que había dejado de hacer hacía mucho tiempo pero que, como solía funcionar, podrían volver a hacerlo. Como un último as bajo la manga. Y la idea de que Loki lo odiase y simplemente dijese 'no quiero hacerlo, es humillante'. Y que Thor se pusiese como, '¡Te va a encantar! ¡Vamos!', como si fuese un hermano mayor. Me encanta que no sea solo un momento divertido, sino que además entiendas algo más profundo acerca de ellos como hermanos. Esos momentos son realmente especiales"¡, termina diciendo el actor.