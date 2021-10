Timothée Chalamet habla sobre Armie Hammer tras las acusaciones de violación contra el actor

Timothée Chalamet y Armie Hammer protagonizaban 'Call me by your name' en el año 2017. Una película que relataba la historia de amor gay entre Elio y Oliver en los años 80 que enamoró a la crítica y la audiencia.

Tal fue su éxito que durante mucho tiempo se habló sobre hacer una secuela de la película de Luca Guadagnino, algo que finalmente parece ser que no llega. Los motivos no los sabemos pero lo que sí es cierto es que la carrera profesional de Hammer se ha paralizado tras las múltiples polémicas en las que se ha visto envuelto en el último años.

Casos de canibalismo, abuso y violación, son algunas de las denuncias que varias chicas han sacado a la luz sobre el actor en este tiempo.

Acusaciones que Armie ha negado en todo momento. Pero lo que sí es cierto es que poco se ha sabido de él desde que en mayo se desveló que tenía una nueva novia como puedes ver en el vídeo de arriba o que en juio ingresó en una clínica de rehabilitación para tratar sus adicciones al alcohol, las drogas y el sexo.

Actualmente Timothée Chalamet ha protagonizado la nueva portada de 'Time' y ha ofrecido una entrevista muy extensa donde le han preguntado abiertamente sobre estas acusaciones.

Un pregunta un tanto comprometida que ha contestado diciendo: "Entiendo totalmente por qué me preguntas eso", declara Chalamet. "Pero es una pregunta que merece una conversación más amplia y no quiero darte una respuesta parcial", dice sin adentrase en más detalles.

El caso de violación por el que acusan a Armie Hammer

En marzo de 2021 salía a la luz que la policía estaba investigando a Armie Hammer tras la denuncia de una joven que acusó a Hammer de violarla durante cuatro horas así como de otros "actos violentos" sin consentimiento, durante una relación extramarital que mantuvo con ella.

La mujer, de 24 años y que quiso ser identificada como Effie, participó en una conferencia de prensa virtual junto a Allred en la que relató, entre lágrimas, haber sufrido abuso "mental, emocional y sexual" a manos del actor.

Effie, de la que solo se divulgó que vive en Europa, explicó que conoció aactor en 2016, cuando tenía 20 años, por medio de la red social Facebook y que pronto se vio envuelta en una "intensa" relación con el actor, que la sometió a "tácticas de manipulación" y "se volvió cada vez más violento", según alegó.

"El 24 de abril de 2017, Armie Hammer me violó violentamente durante cuatro horas en Los Ángeles, durante las cuales golpeó repetidamente mi cabeza contra la pared, magullando mi cara. También cometió otros actos de violencia contra mí que yo no consentí", relató.

"Durante esas cuatro horas intenté escapar pero no me dejaba. Pensé que me iba a matar. Entonces me dejó sin preocuparse por mi bienestar", sostuvo la joven, que afirmó haberse sentido "traumatizada" hasta el punto de plantearse el suicidio.

