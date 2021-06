Armie Hammer ingresa en una clínica de rehabilitación para tratar sus adicciones al alcohol, las drogas y el sexo

Tras meses de acusaciones por violación, abuso sexual y más, Armie Hammer se ha internado en un centro de rehabilitación ubicado en las afueras de Orlando, en el estado de Florida.

Tal y como recoge la revista 'Vanity Fair', el actor tratará adicciones de alcohol, drogas y sexo. Además, una fuente cercana a Hammer confirmó al medio que el actor llamó a Elizabeth Chambers, su ex mujer, a finales de mayo para pedirle ayuda y expresar que estaba listo para iniciar tratamiento.

Por lo pronto, no se conocen muchos más datos ya que, tal y como recoge 'Page Six', ni los representantes de la ex pareja ni el abogado del actor han querido dar más detalles.

Sin embargo, algunos allegados a Hammer sí han hablado con este medio. "Todos creen que Armie ha tenido una vida privilegiada económicamente, y que eso debe significar que no hubo problemas en su juventud, y que todo estaba muy bien. Sin embargo, esa no es necesariamente su realidad. El hecho de que haya recibido una formación donde los recursos financieros eran abundantes no significa que su vida haya estado libre de problemas", expresó una fuente.

El escándalo en el que Armie Hammer se vio involucrado

La noticia llegó tras las denuncias de conducta sexual inapropiada contra el actor. Hammer fue acusado de violación y agresión por una mujer de 24 años llamada Effie el pasado 18 de marzo. Como consecuencia, Armie negó todas las acusaciones en su contra.

En enero salieron a la luz mensajes escritos supuestamente por el actor a través de una cuenta de Instagram anónima llamada 'House of Effie'. En ellos se detallaban perturbadoras fantasías sexuales. Desde mutilaciones hasta canibalismo, a los que se sumaron testimonios en la misma línea de dos ex parejas del Hammer.

Tal y como recoge 'ET Online', un abogado del actor negó las acusaciones en un comunicado al medio. Esto ha traído consecuencias negativas para el actor ya que desde entonces ha sido despedido o ha abandonado por su propia cuenta numerosos proyectos que tenía en desarrollo.

