¿Tienen futuro Elle y Noah? Joe King responde tras el estreno de 'Mi primer beso 3'

'Mi primer beso 3' acaba de llegar al público y, con ello, ha puesto fin a la trilogía de películas protagonizada por la historia de amor entre Elle y Noah, interpretados por Joey King y Jacob Elordi respectivamente.

En ella, Elle se enfrenta a múltiples dilemas, ya que ella no solo tiene que decidir a qué universidad ir, si a la de Harvard para seguir con su relación con Noah o a la de Berkeley con su mejor amigo Lee (Joel Courtney), sino también equilibrar su relación con los dos. Sin olvidar a Marco (Taylor Zakhar-Perez) que tras su beso con Ellen dará problemas en esta continuación de la historia.

Y ahora, Joey King ha confesado cuál cree que será el futuro de Elle y Noah, tras el final de la película: "No lo sé. No quiero poner mi punto de vista demasiado en ello, porque quiero que cada uno pueda pintar su propio cuadro", dice la actriz.

"Pero creo que estos personajes, Elle y Noah, han pasado por mucho. Siempre tienen este aleteo en su corazón el uno para el otro", confiesa King. "Independientemente de cuál sea el final, o pueda ser, o lo que pueda ser, nunca creo que pierdan eso. Si no lo hacen o si terminan juntos", opina la protagonista de la saga cinematográfica a ET.

Cree que la película "terminó tan perfectamente". "Es muy difícil cuando tienes una tercera película, porque quieres darle a los fans lo que quieren sin solo cerrar el libro", dice King, que valora el trabajo de todo el equipo. "Quieres darle un poco de especias, un poco de sabor... Nos divertimos mucho creando un final para estos personajes y también con la esperanza de que nuestros fans puedan adivinar dónde van las cosas más adelante", añade.

Admite que para ella "es una locura decir adiós a estas películas que acaban de cambiar mi vida". "Es emocional, es triste, es feliz, es todo. No puedo creer que haya terminado y no puedo creer que haya sucedido. He hecho tantos amigos maravillosos de estar en estas películas, el elenco, el equipo", añade la actriz.

Su compañero, y ex-novio fuera de la pantalla, Jacob Elordi también habló con el mismo medio sobre el final de 'Mi primer beso 3' y ha asegurado que "no está seguro" de si Noah y Elle vuelven a estar juntos, pero que está satisfecho con el final de la franquicia en general. "Creo que es agradable ver ese tipo de final bien redondeado y ver dónde terminan. Es menos ambiguo y uno tiene una idea de hacia dónde va y qué sucede", opina él.

Por el contrario, Joel Courtney se emocionó con el final de Elle y Noah y le encantó que su personaje regresase con su novia de la escuela secundaria, Rachel (Meganne Young). "Es simplemente increíble. Me encanta el salto temporal. En realidad, también me sorprendió. Me encantó", confiesa.

"En realidad fue muy divertido", añade el actor. "La prensa, siempre te harán una pregunta como: '¿Dónde ves a tu personaje en cinco o 10 años?' Y esta película responde a eso, así que no tuve que pensar en eso", dice con diversión.

