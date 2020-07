¿Tiene ganas de regresar? Hugh Jackman vuelve a mover las garras como Lobezno

A pesar de que hace tiempo que no interpreta a Lobezno desde que dejó el papel en 2017 tras hacer su interpretación más conmovedora del mutante en 'Logan', Hugh Jackman ha demostrado que siempre será Lobezno para todos aquellos que hemos visto crecer su personaje.

Se le ha pedido innumerables veces, tanto que lo interprete en entrevistas, como que retome el papel en una última película, sobretodo ahora que el personaje llega al Universo Marvel. Esta última petición no ha conseguido convencer al australiano, pero a la primera no se sabe negar y cada vez que se lo piden volvemos a ver a Lobezno, aunque no sea tal y como nos gustaría.

En esta ocasión, el actor ha compartido por su página de Instagram un fragmento de una entrevista que llegará a YouTube al día siguiente, en la que el entrevistador le pide que haga algunos gestos propios de su personaje y este los hace como si no hubiese pasado el tiempo.

"Uno podría pensar que después de cientos de entrevistas haciendo de #Lobezno, sería inmune al cebo de pedirme que me levante de la silla. No es así. #Storyboards #youtube #mañana", ponía Jackman en el pie de foto de su publicación.

