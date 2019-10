Este viernes 4 de octubre llega a los cines 'Joker', la nueva película de Todd Phillips con Joaquin Phoenix como el villano de Batman. Mucho se ha escrito sobre el comportamiento del actor en el rodaje. Ahora en una entrevista con Vanity Fair, el director ha hablado sobre los rumores de los roces entre Phoenix y Robert De Niro.

Parece que su desencuentro comenzó incluso antes del inicio del rodaje. Robert De Niro quería que todos los actores participaran en una mesa italiana, es decir, la clásica lectura de guión. Joaquin Phoenix se negó en rotundo.

Así que, tal y como cuenta Todd Phillips en la entrevista, pronto recibió una llamada de Robert De Niro: "Me dijo que le dijera a Phoenix que era un actor, y que tenía que estar allí. Me comentó que quería escuchar toda la película, y que todos teníamos que entrar en una sala y leer el guión".

Parece que Joaquin Phoenix prefiere no hacer ensayos de este tipo y dejar que "las cosas sucedan en el rodaje". Todd Phillips pasó entonces por un momento complicado. "Estaba en una posición muy difícil porque Joaquin decía 'No voy a hacer una **** lectura, de ninguna de las maneras' y por otro lado tenía a Robert De Niro diciendo que él "hace lecturas antes de grabar. Es lo que hacemos los actores".

Finalmente Phoenix accedió a ir a la oficina de De Niro en Manhattan para, junto al resto de actores, llevar a cabo la lectura de guión. Allí, masculló las frases y quiso irse nada más acabar. Al final Robert De Niro se lo llevó a un lugar apartado y tras mantener una conversación el resto del equipo vio un gesto de reconciliación. De Niro besó en la mejilla a Phoenix y le dijo "Todo va a salir bien, querido".

Pero la paz duró poco, y al comenzar el rodaje la relación entre ambos seguía siendo igual de fría. El mismo Phoenix ha comentado en una entrevista al mismo medio que "el primer día de rodaje nos dimos los buenos días por la mañana y después de eso no recuerdo si hablamos más. Es que no me gustaba hablar con él en el set".

