Taylor Lautner enloquece a sus fans en la premier de 'Sin Salida'

Vestido de negro con cazadora y camiseta y luciendo una sonrisa perfecta, Taylor Lautner atendió a las decenas de fans que amontonadas tras la valla buscaban una foto o un autógrafo de su ídolo.

"No puedo explicar tanta emoción y si no fuera por mis fans yo no estaría aquí, se lo agradezco", aseguraba el joven actor en la presentación.

Es su momento y lo sabe. Debuta, por fin en solitario, en la gran pantalla. Todo un reto y una oportunidad para dejar atrás el 'San Benito' de hombre lobo.

Tras su paso por la saga 'Crepúsculo', ahora se deja ver en 'Sin Salida', película de accion, donde interpreta a un joven atormentado que busca desesperadamente su identidad.

A sus 19 años, se abre paso en solitario, como antes hicieron sus compañeros de saga, Robert Pattisson en 'Agua para elefantes' y kristen Stewart en 'The runaways'. Ahora le toca a Lautner, que de pequeño iba para campeon de karate antes de que el cine se cruzara en su camino y le convirtiera en uno de los actores mejor pagados de Hollywood.