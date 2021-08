La tarta casera de los hijos de Elsa Pataky por el cumpleaños de Chris Hemsworth

Además de felicitar a su marido a través de Instagram, Elsa Pataky ha preparado un regalo muy especial para Chris Hemsworth con la ayuda de sus tres hijos en común: India Rose Hemsworth, Sasha Hemsworth y Tristan Hemsworth.

Los cuatro se pusieron manos a la obra y crearon un pastel casero en el que plasmaron las olas del mar y a Chris surfeando mediante un pequeño muñeco de fondant, ¡que estaba caracterizado hasta con la misma barba del actor!

Chris no podía estar más agradecido, así que quiso compartir con sus seguidores de Instagram la maravillosa creación que su familia le había preparado por su cumpleaños: "¡Gracias por todos las felicitaciones de cumpleaños! He pasado un día épico en familia y he conquistado la tarea de devorar el 75% de esta increíble tarta que han preparado mis hijos, antes de colapsar en una gigante alegría azucarada. ¡Os quiero a todos! Salud".

Sin embargo, debemos destacar que no le felicitaron solamente sus familiares, sino sus compañeros de profesión. Algunas estrellas que han querido desearle lo mejor a Hemsworth son actores como Dwayne Johnson, quien escribió en los comentarios de la publicación: "Feliz cumpleaños, hermano".

Otro famoso español que ha querido mostrarle su afecto a Chris ha sido el motociclista Angel Nieto hijo, que escribía: "Feliz cumpleaños, amigo. Tenemos muchísimas ganas de verte pronto".

La polémica felicitación de Elsa

Con motivo del cumpleaños del actor, Pataky ha querido compartir en Instagram algunas fotografías de su esposo, así como ha decidido escribirle una dedicatoria con la que demostrar públicamente cuánto le quiere. Sin embargo, la cosa no ha ido como la española esperaba. "Felicidades a mi marido favorito. Eres mi mundo. Por muchos años más de risas y felicidad", escribía la actriz en la descripción de la publicación, en la que aparecían varias imágenes de su chico.

En las fotografías que ha decidido compartir la artista, podemos ver la faceta divertida de Hemsworth con los animales, la tierna relación que mantiene con su esposa y lo feliz que es durmiendo rodeado de sus hijos.

Los seguidores de esta fantástica pareja de intérpretes han reaccionado de forma alarmante y han especulado con que Pataky hubiese estado casada anteriormente."¿Cuántos maridos tiene?", escribía uno. "Es su marido favorito... me pregunto cuántos más tiene", comentaba otra seguidora de Elsa.

Otros, han apoyado las bonitas palabras de Elsa y han explicado a qué se refería: "Es solo una broma española, es como cuando alguien dice 'Eres mi hermana favorita', pero es su única hermana".

Sea como sea, Elsa Pataky y Chris Hemsworth son una pareja fantástica, llena de amor.

