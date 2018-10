Stockard Channing, Rizzo en 'Grease', revela quién era el actor más 'salido' del reparto

'Grease' marcó un antes y un después en el mundo del cine. La película de Randal Kleiser, estrenada en 1978 y protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John, es una de las más recordadas de la historia sobre todo por su genial banda sonora que hoy en día sigue siendo muy escuchada.

Una de las actrices más destacadas del reparto fue Stockard Channing quien dio vida a la más rebelde de las pink ladies, Rizzo. Ahora la popular actriz ha acudido al programa 'Watch What Happens Live' donde ha hecho grandes revelaciones sobre 'Grease'.

El presentador del espacio Andy Cohen no tuvo reparo en preguntarle directamente a Channing sobre quién de todos los actores era el más 'salido' durante la grabación de la cinta. Una pregunta que Stockard respondió completamente segura y sin dudarlo ni un segundo:

"Me temo que no hay competencia en eso, Jeff Conaway ", bromeaba Channing al respecto. Conawey interpretó a Kenickie quien precisamente terminaba teniendo una relación con Rizzo.

Pero no fue la única sorpresa que nos dejó Stockard Channing, y es que confesó solo había visto dos veces Grease y ninguna vez la secuela de la película, Grease 2: "¡Apenas he visto Grease 1 , para ser honesto! Lo he visto dos veces. Lo vi cuando salió por primera vez, en el estreno, y lo vi ... creo que hubo un aniversario de 20 años, y lo volví a ver entonces".