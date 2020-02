Stan Lee confiesa que quiere aparecer en las películas de DC Comics

El guionista de cómics Stan Lee es famoso por aparecer en las películas de Marvel haciendo algún que otro cameo. Actuó como vendedor de perritos calientes en 'X-Men', salvando a una niña en 'Spider-Man', o como un superviviente entrevistado por la televisión en 'Los Vengadores'.

Pero a Stan Lee las películas de Marvel se le quedan cortas para sacar su lado más artístico. El editor de cómics ha confesado que le gustaría aparecer también en las películas de la competencia, del universo DC.

"Quiero hacer más cameos, e incluso he hecho saber a la gente que no tiene por qué ser en una película de Marvel. No sé por qué DC no me ha llamado todavía. ¡Podrían utilizarme!", afirmaba Lee.

A pesar de que todo apunta a que haya sido una típica broma de las suyas, tampoco es una idea del todo descabellada. No es la primera vez que el guionista trabaja para DC. En 2011 creó una colección especial para el universo DC titulada 'Just Imagine', en los que reimaginaba a los personajes más famosos de la editorial como Batman, Superman, Aquaman, Flash o Wonder Woman.

A sus 93 años, no hay quien pare a Stan Lee. Ya se ha confirmado que el guionista tendrá tres nuevos cameos en las películas de Marvel 'Doctor Strange', 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2' y 'SpiderMan: Homecoming'.

Ahora habrá que esperar a ver si le vemos haciendo de las suyas en Gotham, en la nueva película de Batman, con Ben Affleck.