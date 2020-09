La sonrisa de Johnny Depp en su visita a España tras sus meses más duros

Johnny Depp ha presentado en el Festival de San Sebastián el documental 'Crock of gold: A few rounds with Shane MacGowan' en el que participa como productor. Dirigido por Julen Temple, narra la vida de Shane MacGowan, el líder del grupo irlandés 'The Pogues' que tiene 62 años y es amigo de Depp.

El actor de Hollywood se ha dejado ver por la ciudad vasca que acoge el festival de cine internacional tras unos meses duros envuelto por el juicio de difamación contra el tabloide 'The Sun', por un artículo en el que se referían a él como "un monstruo violento" y un "maltratador de mujeres" en referencia a su matrimonio con Amber Heard.

El interprete que actúa como productor en el documental, ha contado en la rueda de prensa del festival cómo conoció a Shane MacGowan: "Me presentaron a MacGowan justo antes de que se desplomara en el suelo, totalmente borracho". "Me enamoré de él desde el primer momento y sigo así. Tiene una magia invisible. No le interesa la fama. Es irreverente, tozudo, mordaz y divertido, y me encanta poder mostrar a esta persona que parece flotar un poco cuando anda".

Así hablaba Depp orgulloso del documental, que no solo es una biografía de MacGowan sino también un recorrido por Irlanda. Además al actor lo hemos visto con una forma física mejorada y una notable sonrisa, mucho más relajada que en anteriores meses. Te mostramos las imágenes de Johnny Depp tras sus meses más duros en el vídeo de la noticia.

