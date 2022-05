¿Son reales las escenas de sexo en '365 días: Aquel día'? Michele Morrone responde

'365 días', la película polaca de Tomasz Mandes que Netflix estrenó en 2020, ya tiene continuación, con la que comparte muchas similitudes, sobre todo en cuanto a la cantidad de escenas sexuales.

Las películas están basadas en una trilogía de libros con el mismo nombre. Están protagonizados por una joven mujer llamada Laura Biel, interpretada por Anna-Maria Sieklucka, que es seducida y secuestrada por un mafioso siciliano llamado Massimo Torricelli, al que da vida Michele Morrone, que retiene a su víctima durante 365 días para que, en ese tiempo, se enamore de él.

En esta segunda parte, cuyo título oficial es '365 días: Aquel día', la protagonista y su secuestrador acaban casándose tras su romántica experiencia, y continúan dando rienda suelta a su sexualidad.

Michele Morrone y Anna-Maria Sieklucka en '365 Días: Aquel día' | Netflix

Si algo fue comentado de la primera entrega, fue su alto nivel de escenas en las que los protagonistas mantenían relaciones sexuales, y su secuela ha seguido el mismo camino, con más escenas aún de ese tipo, si cabe. Hasta el punto de que muchos usuarios en internet se hayan preguntado si las escenas son reales, teniendo en cuenta lo explícitas que son, y la escasa trama que las acompaña.

Las evasivas del director echaron aún más leña al fuego y, finalmente, ha sido el actor principal, Michele Morrone, quien negó que fueran reales a través de un director en Instagram: "Parece que es real porque somos buenos actores. Sabemos cómo fingir, pero no lo fue. Mucha gente me escribe diciéndome: 'oh, dios, fue real. Vosotros chicos, ¡parecéis reales!', pero no lo es".

Supuestamente, ya que el tweet en el que responde fue eliminado y no se puede recuperar. El actor italiano no se ha pronunciado al respecto a ninguna fuente oficial o medio.

Mientras los responsables de la película se pronuncian, tanto la primera parte como la secuela de '365 días' están disponibles en Netflix, por si quieres comprobar si tan reales parecen o no esas escenas. También puedes ver el tráiler arriba.

Seguro que te interesa:

La respuesta del equipo de '365 DNI' ('365 días') cuando la comparan con 'Cincuenta Sombras' tras la polémica con la película