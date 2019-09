No, parece que por mucho que Henry Cavill se parezca al príncipe Eric de 'La Sirenita' no será él quien lo interprete. Deadline acaba de publicar, basándose en sus fuentes, que Cameron Cuffe, al que igual has visto en la serie 'Krypton', y Jonah Hauer-King han hecho las pruebas para dar vida al personaje en el remake en acción real de Disney que dirigirá Rob Marshall.

Cameron Cuffe | Getty Images

Jonah Hauer-King | Getty Images

El pasado lunes ambos actores hicieron una prueba ante Marshall en los estudios Pinewood de Londres. Aunque Harry Styles parecía otra clara elección para el personaje, fue él mismo quién negó estar en el proyecto.

Por el momento están confirmados Halle Bailey como Ariel, Melissa McCarthy como la malvada Úrsula, Jacob Tremblay como Flounder y Javier Bardem aún se rumorea como un posible Rey Tritón.

