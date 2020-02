Shia LaBeouf reaparece tras su arresto y su protesta en directo anti-Trump sufre un cambio importante

Pese a que prácticamente todo Hollywood se ha levantado en contra de la elección de Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos, hay un actor que destaca entre todos ellos. No podía ser otro que Shia LaBeouf, últimamente más conocido por sus locuras que por sus trabajos. Su última bizarrada, volver a coger la cámara y resucitar la protesta en directo contra Trump que se suspendió el pasado 10 de febrero tras varias amenazas de violencia.

La curiosa manifestación titulada 'He will not divide us' se mudará de su emplazamiento original en el Museum of the Moving Image de Nueva York al Rey Theatre de Albuquerque, Nuevo México, según han revelado los organizadores del movimiento en un comunicado.

Precisamente, este museo tiene gran parte de la responsabilidad en el cambio de emplazamiento, pues según LaBeouf y sus colaboradores "se expresaron serias preocupaciones por las escenas de odio que se produjeron en el lugar de nuestro proyecto, y nuestras peticiones ni siquiera fueron atendidas".

De hecho, los responsables del movimiento insisten en la vertiente artística de 'He will not divide us', definiéndolo "no como una manifestación política sino una obra participativa que lucha contra la normalización de la división".

Habrá que ver si la protesta consigue aguantar durante cuatro años seguidos, es decir, durante toda la legislatura de Donald Trump. LaBeouf lo tiene difícil, pues su primer intento apenas estuvo activo durante un mes hasta que empezaron los altercados, pero si hay algo que no le falta a Shia es paciencia. ¿O no recuerdas cuando aguantó tres días seguidos en una maratón de todas sus películas?

SEGURO QUE TE INTERESA...

La protesta ininterrumpida contra Trump que durará toda su legislatura: la sorprendente performance de Shia Labeouf