"Me aterrorizaba la idea": Salma Hayek revela qué sintió la primera vez que se puso el traje de 'Eternos'

Totalmente recuperada de su lesión en el pie, Salma Hayek le ha concedido una entrevista a Variety en la que ha confesado lo ilusionada que está por su participación en 'Eternals', la próxima producción de Marvel. Hayek tiene muchas expectativas puestas en el proyecto, ya que considera que se trata de una película con la que un público más amplio que nunca podrán sentirse identificado. La nueva entrega de Marvel contará con un elenco de actores muy variado, los cuales interpretarán a personajes de todas las etnias y edades. Según unas declaraciones de la actriz que recogía ecartelera, Salma cree "que mucha gente va a sentirse representada y eso es muy importante".

Con respecto a la forma en la que los personajes de más edad son obviados en las grandes producciones de Hollywood, Hayek remarcaba lo siguiente: "El edadismo es un problema muy preocupante en Hollywood y nosotros como artistas tenemos que enfrentarnos a él. Envejecer es una parte preciosa de la vida que debería ser celebrada".

La nueva entrega de Marvel será rompedora por que se tratará de un filme muy inclusivo y también porque su argumento girará en torno a temas hasta ahora inexplorados por Marvel. Además, su dirección correrá a cargo de la joven directora Choe Zhao, quien recientemente obtuvo dos premios Oscar (mejor dirección y mejor película) por su película Nomadland.

Una superheroína mejicana

Durante la misma intervención en Variety, Salma Hayek tuvo la oportunidad de hablar sobre el personaje al que encarnará en 'Eternals'. En esta adaptación de Marvel, la intérprete se pondrá en la piel de una versión femenina del superhéroe Ajak, la líder de los Eternos. Su personaje será por lo tanto de vital importancia, así que su traje de superheroína deberá estar a la altura.

Hayek ha confesado que la duda sobre el tipo de vestuario que tendría que llevar en el filme le inquietaba un poco. "Soy claustrofóbica. Me aterrorizaba la idea del traje. Aterrorizaba. Porque si no me permite moverme y pesa mucho... pensaba que no iba a poder respirar, que me iba a volver loca", ha revelado Hayek.

Por suerte, cuando se probó su traje por primera vez sintió que le quedaba como un guante. Según sus propias palabras: "Me lo puse y me encontré profundamente conmovida. Fue una experiencia muy extraña porque no me lo esperaba. Me olvidé de cómo me quedaba, o de si iba a tener algún ataque claustrofóbico. Todo lo que podía ver era: «Oh, Dios mío, es una mujer mejiacana con este traje y está pasando de verdad. Sí, podemos ser superheroínas»".

