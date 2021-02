El Universo Marvel prepara con más fuerza que nunca su Fase 4 después del gran colofón que supuso 'Vengadores: Endgame'.

En esta nueva era uno de los proyectos más ambiciosos y esperados es 'Eternos', una película sobre un nuevo grupo de personajes desconocidos hasta ahora en el universo cinematográfico.

Salma Hayek, Angelina Jolie, Kumail Nanjiani, Richard Madden o Kit Harington encabezan el estelar reparto del proyecto, cuyos detalles siguen manteniéndose entre mucho secretismo.

Pero una de sus protagonistas, Salma Hayek, ha revelado algunos detalles en el podcast Just for Variety.

La actriz da vida en la cinta a Ajak, una de las componentes de los Eternos, y esto es lo que adelanta de su personaje:

"Me gusta que Ajak sea como la líder. Es la única que puede hablar con los Celestes. Y dije, 'me pondré mandona en esta también. Puedo hacer eso'. Dar instrucciones, diciéndole a la gente lo que tiene que hacer, puedo hacer eso", revelaba.

Hayek también reconocía la suma importancia que tienen la diversidad e inclusión en superproducciones como esta.

"Me dijeron que nunca ocurriría algo así en mi carrera. Pero aquí estoy representando. No es por ponerme un traje sino porque tenemos el derecho de ser superheroínas ahora", asegura.

"Tengo 54 años. Así que fue algo muy emocionante, no solo para mi, sino por todo, todos los estereotipos. Ella no es sexy, ¿sabes? Nada sexy. Y soy muy bajita. Me han hecho bullying por ser bajita toda mi vida. Y de repente, no importa. Eres una superheroína en el Universo Marvel. Me conmovió".

No obstante, hubo un aspecto de su personaje (y su traje) que provocó "mucho miedo" a la actriz, y que le preocupó mucho al principio. Puedes ver de qué se trata y más detalles en el vídeo de arriba.

