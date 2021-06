Salma Hayek aclara que sus pechos "no dejan de crecer, pero son naturales"

El tiempo pasa inevitablemente por todos, pero algunos deciden rechazar esa realidad mediante retoques estéticos y operaciones que mejoren su apariencia física. Sin embargo, este no es el caso de Salma Hayek, la actriz de 54 años, que ha hablado abiertamente en una entrevista acerca de cómo la menopausia está cambiando su figura.

En su última entrevista en Red Table Talk, el programa presentado por Jada Pinkett en Facebook y en el que también están su hija Willow Smith y su madre Adrienne Banfield-Norris, Hayek declaró que jamás se había puesto implantes en los pechos, pero sí que debido al comienzo de la menopausia, su cuerpo había cambiado radicalmente.

''Te diré lo que no te dicen sobre la menopausia. Los senos crecen, ¡y mucho! A algunas mujeres se le ponen más pequeños, pero hay otras a las que cuando suben de peso, tienen hijos y amamantan, o atraviesan la menopausia, sus pechos crecen, ¡y resulta que soy una de esas mujeres a las que le sucedió todo esto!'' declaró Salma Hayek con sinceridad.

''Mucha gente dijo que me había sometido a un aumento de pecho. ¡No los culpo! Solía tener los senos más pequeños, al igual que el resto de mi anatomía'' explicó ante la familia de presentadoras. Además, la actriz, que interpretó a Frida Kahlo en el 2002, reconoció padecer severos dolores de espalda por el peso de su pecho.

Hayek declaró haber empezado a experimentar los síntomas de la menopausia cuando tenía 40 años, cuando le dieron un documento que le hacía algunas preguntas que citó expresamente la intérprete: ''Las preguntas eran aterradoras y del tipo: ‘¿Sientes que te crecen las orejas y les sale pelo? ¿Te irritas con facilidad? ¿Lloras sin motivo? ¿Tu vagina está seca?''.

Un potente mensaje feminista

No obstante, Salma Hayek no se deja influenciar por la sintomatología que le hace sufrir la menopausia y sigue manteniéndose positiva respecto a su cuerpo. La mexicana defiende que se debe retirar el estigma social en el que se establece que las mujeres caducan al llegar a la menopausia, porque desde su punto de vista no es así.

''No hay fechas de caducidad para las mujeres. Eso tiene que desaparecer Porque puedes patear traseros a cualquier edad. Puedes defenderte a cualquier edad, puedes soñar a cualquier edad, puedes ser romántico a cualquier edad'' manifestó la artista con determinación.

Hayek rechaza el pensamiento arcaico en el que las mujeres solo sirven para tener y criar niños o cuidar maridos, puesto que la importancia de las féminas no radica en si sus óvulos tienen o no, capacidad para concebir. Incluso, ofreció una serie de consejos para mujeres que tuviesen mucho pecho y se sintiesen avergonzadas de su tamaño, como enfatizar la mirada con maquillaje o proyectar mejor la voz, desviando así las miradas incómodas e innecesarias a sus escotes.

