Robert Pattinson será uno de los protagonistas de la película misteriosa de Christopher Nolan

Apenas un día después de que se anunciara el primer actor que se une a Nolan, IndieWire ha confirmado que Robert Pattinson ('Crepúsculo') y Elizabeth Debicki ('Viudas') son las nuevas caras del blockbuster que prepara el realizador de la Trilogía del Caballero Oscuro. Ambos intérpretes tienen carreras dilatadas y han participado en proyectos de prestigio.

Robert Pattinson, archiconocido por su papel protagónico en la saga Crepúsculo, se ha desligado del cine comercial para dar un paso de madurez a su carrera, participando en proyectos tan diversos como High Life, la particular aproximación de Claire Denis a la ciencia-ficción, Cosmopolis o Maps to the Stars (David Cronenberg), que le han aupado hacia un importante reconocimiento crítico. El actor también participa en The King, producción de Netflix que protagoniza Timothée Chalamet.

Por su parte, Elizabeth Debicki ha tenido un gran año tras su papel en 'Viudas' (Steve McQueen), especialmente valorado por la crítica. La actriz australiana ya había aparecido en The Tale, la producción de HBO que protagonizaba Laura Dern, así como Guardianes de la Galaxia: Volumen 2 o The Cloverfield Paradox. Además, encarnará a Virginia Woolf en Vita y Virginia, drama amoroso que relata la relación entre la escritora y Vita Sackville-West.

La nueva película de Christopher Nolan, de la que sólo hay fecha de estreno, será una gran experiencia cinematográfica, un blockbuster inmenso apoyado en una tecnología similar a la que usó en su última película. El proyecto sin título del director de Origen se estrenará el 17 de julio de 2020.

