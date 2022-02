Robert Pattinson revela que 'The Batman' ha sido "lo más difícil" que ha hecho

El próximo 4 de marzo se estrena 'The Batman' donde veremos en acción a Robert Pattinson encarnando a una versión más joven de Bruce Wayne.

Una película dirigida por Matt Reeves y que tiene unas expectativas muy altas para ver por dónde va esta nueva historia del superhéroe de DC en un proyecto que han descrito como mucho más oscuro.

Antes de que veamos la película en la gran pantalla Robert Pattinson ha ofrecido una entrevista a 'GQ' donde ha hablado de la cinta.

El actor empieza comentando uno de los aspectos que más debate han suscitado, si el británica iba a lograr estar en forma: "Muchos fans de Batman piensan que soy un canijo, ¡pero no soy canijo para nada!", exclama. "Soy bastante grande. Me paso media vida intentando ser más delgado".

Después, Reeves comenta en la entrevista que Pattinson es "un camaleón" a la hora de actuar. "Hace poco me decía que nunca emplea su voz cuando actúa. La voz es una de sus armas", dice alabando sus dotes interpretativas.

Zoe Kravitz y Robert Pattinson como Catwoman y Batman | Warner Bros.

Los problemas del rodaje de 'The Batman' con la pandemia del coronavirus

El rodaje de 'The Batman' empezó en 2019 pero poco tiempo después tuvieron que parar debido a la pandemia del coronavirus: "Nada más empezar, antes del Covid, me rompí la muñeca en una escena de riesgo. Intenté seguir funcionando durante la primera sección, aunque parecía un pingüino. Me acuerdo de cuando ese incidente era lo peor que podía pasar", comenta.

Para después asegurar que estar metido de lleno en la película le sirvió como vía escape ante la complicada situación mundial: "Batman me proporcionó un ancla. En lugar de dejarme llevar por las noticias, estaba al tanto pero sin quedarme paralizado. Si estabas atravesando un momento intenso en tu carrera o en tu vida, aquel parón te obligaba a enfrentarte a ti mismo; le pasó a todo el mundo que conozco", explica.

Para añadir después que 'The Batman' ha sido su trabajo más complicado: "Sin embargo, yo estaba muy ocupado todo el rato, con algo que además entrañaba muchísima presión. Es de lejos lo más difícil que he hecho hasta ahora. El mundo parecía que se iba a acabar, pero yo seguía interpretando a Batman, por si acaso no se iba todo al traste".

"Aunque el mundo se venga abajo, esto tiene que salir sí o sí", finaliza diciendo.

