Lo que Robert Pattinson heredó de George Clooney para 'The Batman': "Estaba aterrado"

En la cuenta atrás para el estreno de 'The Batman' Robert Pattinson ha contado que usó el traje de Batman de George Clooney de la película 'Batman & Robin' de 1997 para su prueba de pantalla antes de asumir el papel de Bruce Wayne. Ya queda menos para ver el resultado de la cinta de Matt Reeves, que llegará a los cines el 4 de marzo.

En la cinta veremos a Batman enfrentarse cara a cara contra Enigma (Paul Dano) y El Pingüino (Colin Farrell) y también se encontrará con Selina Kyle (Zoe Kravitz).

En una entrevista reciente con la publicación japonesa Eiga (a través de una traducción en Reddit), Robert Pattinson ha hablado sobre cómo se preparó para el papel y señaló que en realidad 'heredó' el traje de George Clooney de 'Batman & Robin' en su prueba de pantalla para el papel.

"Creo que era el de George Clooney... Se ve chulísimo, pero llevarlo es una pesadilla. No podía moverme, estaba sudando todo el tiempo y tenía miedo de no poder hacer nada con él puesto (risas). Mi traje no solo es genial, sino que también está increíblemente bien diseñado. Incluso si interpreto una escena de pelea con mucho movimiento, puedo moverme libremente", ha explicado el actor de 'Crepúsculo'.

Las pruebas de pantalla con los atuendos otros actores que han interpretado previamente el papel suele ser algo común en el mundo de las películas de cómics. Christian Bale hizo una prueba de pantalla para 'Batman Begins' con el traje de Val Kilmer, y el director de 'El hombre de acero', Zack Snyder, habló sobre la experiencia de ver a Henry Cavill con el traje de Superman de Christopher Reeves. Pattinson es el último en pasar por ese proceso, vistiendo el traje de Clooney porque, según se había informado previamente, el de Kilmer no le quedaba tan bien, y la experiencia ayudó a su actuación.

Una cosa interesante que vale la pena señalar sobre los comentarios de Pattinson con respecto al traje de murciélago de George Clooney es la discusión sobre la movilidad. Los disfraces de Batman de la década de 1990 eran notoriamente torpes y no permitían que los actores movieran la cabeza, algo que se abordó en el universo cuando 'El caballero oscuro' llegó a los cines en 2008. Ahora, con los cambios realizados en el diseño de vestuario, el Batman de Robert Pattinson y su traje de murciélago será mucho más ágil y fácil de llevar.

