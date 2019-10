Llegar a ese punto de autenticidad en 'The Lighthouse' no ha sido nada fácil para su director Robert Eggers y sus protagonistas Robert Pattinson y Willem Dafoe.

El actor de 'Crepúsculo' tiene fama de ser muy metódico para sus papeles, y al parecer lo llevó un poco demasiado lejos durante este rodaje, según sus palabras a Esquire.

"Porque estás interpretando a una persona desequilibrada, significa un poco que tú también puedes estar desequilibrado todo el tiempo. Bueno, no todo el tiempo, pero en plan una hora antes de la escena. Puedes estar literalmente sentado en el suelo gruñendo y lamiendo charcos de barro". Y Pattinson no lo dice de broma, pues eso mismo hizo en el set. También adoptó la tendencia alcohólica de su personaje, lo que le llevó a un estado complicado durante el rodaje.

"Básicamente estuve inconsciente durante todo el tiempo. Fue una locura. Me pasé tanto tiempo provocándome vomitar. Meándome en los pantalones. Es la cosa más repugnante. No sé, a lo mejor es muy molesto", reconoce, refiriéndose también a su compañero de rodaje, Willem Dafoe, que al parecer llegó a su límite en una de las escenas.

"Hay un momento en el que Willem está como durmiendo encima de mí y estamos muy, muy borrachos. Sentí que estábamos completamente inmersos en la escena y estaba sentado allí intentando tener arcadas y [el director] Robert me dijo que parara porque Willem le estaba mirando en plan: 'Si me vomita encima, me voy del set'. No tenía absolutamente ni idea de que todo ese drama se estaba desarrollando".

Para ver el resultado, en España tendremos que esperar al 10 de enero de 2020.

