La actriz de 'Big Little Lies' Reese Whiterspoon ha ofrecido en la edición de abril de la revista Vanity Fair una extensa entrevista en la que ha analizado diferentes aspectos de su vida.

En esta sincera conversación que ha mantenido con Ann Patchett, la intérprete ha revelado que sufrió abusos cuando era una estrella infantil. "¿Es peligroso ser un niño trabajando en un mundo de adultos?”, le pregunta la periodista.

La respuesta de Whiterspoon es demoledora: "Ah, a mi me pasaron cosas malas. Sufrí abusos, sufrí acosos. Y no fueron hechos aislados. Hace poco una periodista me preguntó por ello. Dijo 'vale, ¿y por qué no lo contaste antes?' y yo pensé, que es muy interesante hablar con alguien que ha experimentado ese tipo de cosas y juzgarle por la forma en la que decide hablar de ellas. Cuentas tu historia en el momento en el que estás listo para hacerlo". Hay que indicar que Reese Whiterspoon ya contó en 2017 que un director abusó sexualmente de ella cuando tenía 16 años.

Reese continúa diciendo que "no había un juicio público hace 25 años cuando esto me sucedió. Tampoco existía el foro adecuado para hablar de ello. Las redes sociales han creado nuevos canales donde las personas pueden expresarse, Eso antes no estaba, y nos da fortaleza gracias al poder que generaN".

Seguro que te interesa:

Demi Moore revela que fue violada a los 15 años y que su madre recibió dinero del agresor