El reboot loco de 'Romeo y Julieta', con espías incluidos, ya tiene protagonistas

El amor imposible de Romeo y Julieta volverá a verse en la gran pantalla, pero sin duda será la adaptación más libre hasta el momento. El cine de espías y la tragedia de Shakespeare se encontrarán por primera vez y lo harán con un reparto experto en atraer al público más juvenil, según The Hollywood Reporter.

Josh Hutcherson en 'Los Juegos del Hambre' | seestrena.com

Josh Hutcherson, al que vimos enamorarse de Katniss en 'Los Juegos del Hambre', se olvidará de Jennifer Lawrence para caer rendido ante Kaya Scodelario ('El corredor del laberinto'). Pero no estarán solos en la producción que dirigirá Collin Schiffli, Olivia Munn ('X-Men: Apocalipsis') y Helen Hunt ('Mejor... imposible') han sido confirmadas para participar en este arriesgado reboot. Aún no hay título en castellano, por lo que tendremos que esperar para ver cómo traducen 'Die in a Gunfight', título que destaca aquello de adaptación libre.

Kaya Scodelario en 'El corredor del laberinto' | seestrena.com

El productor de la cinta, Mark Gordon, afirma que están "encantados de haber reunido un reparto y equipo creativo tan buenos para traer esta apasionante película". No sin olvidar que tratará "temas atemporales que resonarán en la audiencia mundial". ¿Tenéis ganas de ver a Romeo y Julieta enamorarse mientras las agencias gubernamentales tratan de impedirlo?