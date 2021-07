¿Por qué los monstruos de 'Un lugar tranquilo 2' matan a los humanos pero no se los comen?

'Un lugar tranquilo' es la gran película de John Krasinski como director, aunque también protagoniza la historia junto a Emily Blunt, donde este matrimonio de actores también interpreta a una pareja casada. Entra dentro del género de terror y estrenó recientemente su secuela, 'Un lugar tranquilo 2', aunque algo sigue quedando en el aire.

Y es que en la películas de terror es muy habitual que el componente terrorífico venga de una criatura sobrenatural que infunda miedo al espectador. Ese es el caso de 'Un lugar tranquilo', historia en la que los seres enemigos son unos monstruos alienígenas que no ven, pero que encuentran a los humanos por sus sonidos y después los matan.

Esto obliga a los personajes a estar callados durante gran parte de la película, incluido un parto y la crianza de un recién nacido bebé. Pero hay algo que queda en el aire y sorprende al público, ya que los monstruos matan humanos, pero no los devoran después.

Hacerse esa pregunta lleva al espectador de la película a reparar en que en realidad los monstruos no matan a los humanos con el único objetivo de matar humanos. Durante la película, se resuelven varios de los misterios que rodean a estas criaturas y una de las cosas que los protagonistas descubren es que los monstruos son hipersensibles al sonido.

Los monstruos tienen unos canales auditivos masivos, es decir, cualquier ruido lo perciben de forma exageradamente grande, lo que supone casi una tortura para ellos. Así, ante cualquier ruido, los monstruos actúan para ponerle fin y dejar de escucharlo. Eso supone que, en realidad, cuando los monstruos detectan a los humanos solo los matan para detener su ruido.

La muerte de los humanos no es una diversión para los monstruos, sino cuestión de supervivencia al dolor que les producen.

Los planes para una tercera película

La existencia de una película tras 'Un lugar tranquilo 2' es ya una realidad, aunque ni John Krasinski ni Paramount Pictures han desvelado aún si será un spin-off o una continuación propiamente dicha, es decir, la franquicia tendrá nueva película, pero no está confirmado que esta sea 'Un lugar tranquilo 3'.

En caso de que terminase siendo una película contigua a la anterior, la franquicia se convertiría en una trilogía; siempre y cuando no hubiese nuevas secuelas, dando lugar a una saga cinematográfica, aunque ya no bajo la firma del actor de 'The Office': la próxima película la escribirá y dirigirá Jeff Nichols, aunque basándose en una idea original de Krasinski.

El director de las dos películas ya estrenadas habló sobre posibles rutas a seguir en esta nueva aventura: "Es interesante, realmente no había pensado en una segunda parte cuando estaba haciendo la primera. Sin embargo, sí me surgían preguntas mientras la rodaba sobre esas fogatas en la distancia que se ven en la primera", confesó Krasinski.

"Siempre pensé que eran llamativas, y me decía a mí mismo: '¿No sería genial si pudiéramos explorar a dónde conducen esas fogatas? ¿Quién está al otro lado de ellas?'. Pero nunca creí que habría una secuela. Entonces, cuando empecé a escribirla, comencé a pensar en ese fuego y mi cerebro comenzó a divagar sobre diferentes preguntas, sobre qué significarían más adelante, y comencé a escribir notas en caso de que pudiera prepararme para una tercera entrega", añadía el director de la franquicia hasta el momento.

Aunque sin más datos argumentales, la productora sí ha anunciado con gran antelación su fecha de estreno: el 31 de marzo de 2023.

Seguro que te interesa...

Entrevista exclusiva con John Krasinski, director de 'Un lugar tranquilo': "Si te da miedo, he hecho bien mi trabajo"