La productora de 'Titanic' quiso eliminar 'My Heart Will Go On' de Celine Dion porque "era demasiado cursi"

¿A que no eres capaz de pensar en 'Titanic' sin que te venga a la mente su banda sonora? ¿Pues cómo te quedas si te decimos que 'My Heart Will Go On', ese tema que escuchaste hasta la saciedad a finales de los 90, estuvo a punto de ser eliminado de 'Titanic'?

La 'culpa' de todo la habría tenido Sherry Lansing, una de las productoras de la cinta, que consideraba que la balada de Celine Dion era "cursi" y sugirió a James Cameron que la quitase de la banda sonora.

Lo hemos podido saber gracias a su biografía, publicada recientemente, en la que Lansing recuerda la conversación que mantuvo con Cameron: "Le dije '¿James, no crees que es un poco cursi?'. Y él contestó, '¡Por Dios Sherry, la canción es fantástica!'".

Pese a todos los problemas que atravesaron durante el rodaje de 'Titanic', lo cierto es que la cinta ha recaudado 2.186,8 millones de dólares desde su estreno en 1997.