Robert Pattinson estaba tan interesado en protagonizar 'The Batman' que él mismo persiguió el papel, como confesó recientemente en una entrevista. Sin embargo, el actor, que ya está entrenando para el personaje, podría estar teniendo problemas.

Y es que según ha revelado la youtuber Grace Randolph, del canal Beyond The Trailer, Pattinson no lo está teniendo fácil para ganar la musculatura del superhéroe.

"He escuchado que Robert Pattinson está teniendo algunos problemas poniéndose fuerte. Creo que es probablemente imposible que se ponga cachas completamente porque tiene una complexión muy delgada, pero me parece súper divertido que estén en plan, 'A lo mejor si le damos un par de semanas más, puede que lo consiga'.

Si hasta ahora no ha ganado el peso y la musculatura, no lo va a hacer. Simplemente aceptad que tenéis un Batman tirillas y lidiad con ello. Así que me parece divertido. No es que sea un retraso enorme. No pasa nada. No es tan importante, de verdad, pero sí algunas semanas".

De momento no hay nada oficial sobre este tema o incluso sobre si es cierto el retraso en la película, que ya está en fase de desarrollo.

