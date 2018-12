Primera imagen de Will Smith caracterizado como el Genio en el remake de 'Aladdin'

Ya podemos echar el primer vistazo a los protagonistas de la nueva versión en carne y hueso de 'Aladdin' que prepara Disney.

Jasmine (Naomi Scott), Aladdin (Mena Massoud) y el Genio (Will Smith) nos sonríen desde la portada de Entertainment Weekly, que ha publicado las primeras imágenes de todos los personajes caracterizados.

Después del gran misterio que ha rodeado a la apariencia de Will Smith (primero dijo que no iba a ser azul, luego que sí...) ahora tenemos la confirmación de cómo será su aspecto. Las redes han explotado en cuestión de minutos sobre el look de los tres protagonistas. ¿Qué te parece a ti? ¡Dale al play y descúbrelos!

La cinta, dirigida por Guy Ritchie, tiene previsto su estreno para mayo de 2019. Ahora solo queda saber qué pasará con las canciones originales...