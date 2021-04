Primer tráiler de 'Space Jam 2' con LeBron James, los Looney Tunes y Zendaya en la voz de Lola Bunny

El próximo 16 de julio llegará a los cines la secuela de 'Space Jam', estrenada en el año 1996. Hace 25 años desde que esta película consiguió sorprender tanto a los pequeños como a los grandes de la casa, con esa tecnología que combinaba la acción real con los dibujos animados. El filme original contó con la aparición estelar de Michael Jordan, quien junto a Bugs y Lola Bunny, el Pato Lucas, Piolín o el Diablo de Tasmania, entre otros, tuvo que poner todo su empeño para ganar el partido de baloncesto más decisivo de su vida, aquel que le devolvería la libertad a los Looney Tunes…

Nuevos cambios y el fichaje de Zendaya

Pues bien, en 'Space Jam: Nuevas Leyendas', los Looneys volverán de nuevo a la cancha de baloncesto, pero esta vez lo harán en compañía del jugador de Los Ángeles Lakers, LeBron James. La producción de la segunda parte de 'Space Ja'’ correrá al cargo de Warner Bros y el departamento de dirección estará encabezado por el cineasta Malcolm D. Lee, quien ha asegurado que todo los personajes han sido adaptados a los tiempos que corren.

Según las palabras de Lee para Entertainment Weekly, la mofeta Pepe Le Pew ha sido eliminada ya que "fomentaba la cultura de la violación”. Asimismo, el personaje de Lola Bunny afortunadamente ha sido actualizado. "Lola Bunny estaba muy sexualizada, como Betty Boop mezclada con Jessica Rabbit. Lola no era políticamente correcta... Esta es una película para niños, ¿por qué lleva un crop top? Me pareció innecesario [...] Estamos en 2021. Es importante reflejar la autenticidad de los personajes femeninos fuertes y capaces. Ella es probablemente la que tiene las características más humanas de los Tunes. Así que modificamos muchas cosas, no sólo su aspecto.", ha confirmado el director.

Además de LeBron James y los Looney Tunes, 'Space Jam 2' ha conseguido un fichaje estelar que prestará su voz a Lola Bunny. Se trata de la galardonada Zendaya, que consiguió su globo de oro por 'Euphoria'.

Si hace poco os trajimos las primeras y esperadísimas imágenes de 'Space Jam 2', hoy os dejamos el tráiler oficial de la secuela. Como veréis está lleno de numerosos guiños al filme original, ¡así que nos os lo podéis perder!

