Estamos en pleno verano pero el otoño se está acercando de forma inexorable, y con él llegarán los estrenos de películas de terror más esperados. Los amantes del género de terror ya buscan incansables los mejores títulos para disfrutar de esos escalofríos que te recorren la espalda cada vez que una escena peliaguda aparece en la pantalla. Aquí tienes algunos de los proyectos más interesantes, para que no tengas que buscar más.

En septiembre tendremos 3 grandes estrenos, uno de ellos sobresaliendo por encima de todos, y es que por fin tendremos en cines 'It: Capítulo 2', que llega a los cines el 6 de septiembre.

La segunda parte de la adaptación de la novela de Stephen King llega dos años después de la taquillera primera parte. Pasados 27 años desde que los integrantes del Club de los Perdedores pensaran que habían derrotado a Pennywise, sus peores pesadillas volverán a atormentarles hasta que derroten de una vez por todas al malvado payaso.

Este mismo mes llegarán dos estrenos más; podremos ver 'The Hunt' y 'Ready or Not'. La primera de ellas podría describirse como una combinación de 'Hostel' y 'El Corredor del Laberinto', ya que 12 extraños se despiertan en el claro de un bosque. No saben cómo habrán llegado ahí, pero ahora son presas para una partida de caza macabra.

'Ready or Not' nos trae una premisa interesante a medio camino entre el horror y la comedia.

La acción se centra en Samara Weaving, que interpretará a Grace, Una mujer muy ilusionada por haber contraído matrimonio con el hombre de sus sueños. Pero lo que ella no sabe es que la acaudalada familia de su marido la invitará a jugar a un juego de iniciación mortal. Un escondite donde intentarán matarla con diversas armas. El humor negro y el suspense están asegurados.

Comenzamos octubre con '¿Tienes miedo de la Oscuridad?', una adaptación de una serie de los 90 que narra las historias que un grupo de amigos que estos cuentan alrededor de una hoguera. Típicas historias de camping que te encogerán el corazón.

'Bienvenidos a Zombieland' regresa 10 años después con su secuela 'Zombieland: Double Tap', que será estrenada el 18 de octubre.

Vuelve la alocada y rara familia de Columbus, Tallahassee, Wichita, y Little Rock Interpretada por Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone y Abigail Breslin respectivamente. Ahora viajarán por el centro de Estados Unidos, para descubrir que no son los únicos supervivientes de apocalipsis zombie. ¿Seguirá Tallahassee buscando sus Twinkie?

Por último tenemos el estreno de 'Doctor Sueño', la secuela de 'El Resplandor' que se estrenará el 31 de octubre, con Ewan McGregor como protagonista.

La película se enfocará en un ya crecido Danny Torrance que sigue traumatizado por los eventos ocurridos en el Hotel Overlook cuando era solo un niño. Conocerá a Abra una niña que será clave para su enfrentamiento con un culto llamado True Knot, que busca la inmortalidad a un precio muy alto.

····

Seguro que te interesa

La horrible escena de 'It: Capítulo 2' para la que necesitaron más de 17.000 litros de sangre