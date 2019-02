El polémico y racista episodio en la vida de Liam Neeson del que ahora se arrepiente

El actor británico Liam Neeson ha levantado polémica al explicar en una entrevista publicada por el diario 'The Independent' que hace tiempo salió a la calle varios días buscando pelea con algún "negro" para matarlo en venganza por la violación de una mujer.

"Recorrí arriba y abajo algunas zonas llevando una barra, deseando que alguien se me acercara. Estoy avergonzado de decir esto. Lo hice durante quizás una semana, esperando que un negro bastardo saliera de un pub y se confrontara conmigo por algo, ¿sabes? Para poder matarlo", relata Neeson.

El actor norirlandés, de 66 años, hizo esas declaraciones durante la promoción de la película 'Venganza bajo cero', en la que interpreta a un personaje que quiere vengarse por el asesinato de su hijo. "Existe algo primario. Dios no quiera que algún miembro de tu familia resulte herido en circunstancias criminales", comenta Neeson en la entrevista.

Acto seguido avanza que va a contar una historia "real". El actor narra entonces cómo se enteró de que una mujer que conocía sufrió una violación. "Yo pregunté: ¿Sabía ella quién fue? No. ¿De qué color era? Ella dijo que fue una persona negra", rememoró. "Me costó una semana, quizás una semana y media, superarlo. Ella me decía: '¿A dónde vas?', y yo lo decía: 'Voy solamente a dar una vuelta'", agregó el actor, que considera "horrible" lo que hizo.

