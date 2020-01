Disney está preparando un reboot de la franquicia de 'Piratas del Caribe' con la intención de darle una "nueva energía y vitalidad" tras la salida de Johnny Depp.

Sin embargo, hace un año que no se sabía mucho del proyecto después de que los guionistas de 'Deadpool', Rhett Reese y Paul Wernick, abandonasen tras unos meses de desarrollo. Los guionistas han sido reemplazados con el creador de 'Chernobyl' Craig Mazin.

Ahora, nueva información sobre el posible casting ha devuelto el interés a los fans, y es que según We Got This Covered una conocida actriz estaría en primer lugar para protagonizar la nueva película: Emma Watson.

La estrella de 'Harry Potter' no está sola, ya que también ha habido rumores de Karen Gillan siendo candidata, pero la posibilidad de ver a Watson en una nueva superproducción de fantasía ha tenido una gran aceptación en redes.

De momento habrá que esperar para ver si el fichaje llega a buen puerto.

