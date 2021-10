¿Picada con Zoe Kravitz? El resquemor de Halle Berry ante la acogida de Catwoman en 'The Batman'

Muchas han sido las actrices que han dado vida a Catwoman en la gran pantalla como es el caso de Michelle Pfeiffer en 'Batman Returns' en 1992, Halle Berry en 'Catwoman' en 2004 o Anne Hathaway en 'El caballero oscuro: La leyenda renace' en 2012.

Ahora, Zoe Kravit recoge el testigo de Selina Kyle para encarnar a la supervillana o superheroína, según te cuenten la historia, en 'The Batman', la nueva versión del superhéroe de Matt Reeves protagonizada por Rober Pattinson.

La expectación ante esta nueva película del Hombre Murciélago está siendo muy esperada y muchos son los que están alabando a Zoe Kravitz en lo poco que hemos podido ver hasta la fecha de su actuación.

Zoe Kravitz como Catwoman | Warner Bros.

A lo largo de la historia el personaje de Catwoman ha tenido luces y sombras llevándose, seguramente, la peor parte Halle Berry.

La actriz encarnó al personaje en su primera película en solitario en el año 2004 y es considerada una de las peores películas de la historia. Tanto que Halle recibió el Razzie a la peor actriz en el año 2005.

La actriz se tomó la situación con humor y fue, incluso a recoger el premio, siendo de las pocas personas en hacerlo. "Nunca en mi vida pensé que estaría aquí, ganando un Razzie. No es como si hubiera aspirado a estar aquí, pero gracias. Cuando era una niña, mi madre me dijo que si no podías ser un buen perdedor, entonces no hay manera de que puedas ser un buen ganador", dijo en su discurso de recogida.

Ahora, un usuario de Twitter ha querido poner en valor la interpretación de Halle, ante la efusividad por el personaje ahora: "Lo siento, pero Halle Berry se comió su papel de Catwoman, no sé por qué la gente odia esas películas, es camp. Me encanta".

A lo que Halle Berry ha respondido: "Estoy viendo todo el amor a Catwoman, todo el mundo. ¿Dónde estaban ustedes hace 17 años?", comenta con mucho sentido del humor.

